Vlammen slaan uit het dak van loods Drenthe

Een rookpluim tussen Onstwedde en Mussel. De pluim is in de wijde omtrek zichtbaar. Ⓒ Huisman Media

VALTHERMOND - In het Drentse Valthermond is een grote brand uitgebroken in een loods aan het Zuiderdiep. De brandweer is ter plaatse om de vlammen die uit het dak slaan te bestrijden. Ze waarschuwt omwonenden om uit de rook te blijven en hulpdiensten de ruimte te geven.