Nederland wacht warmterecord: sneuvelt meting uit 1937?

Halverwege de week bereikt extreem zachte lucht ons land. Op veel plaatsen kan de temperatuur woensdag oplopen naar 12 of 13 graden. Het dagrecord staat op naam van Maastricht met 13,4 graden en werd gevestigd op 24 januari 1937. Voor een landelijk dagrecord moet het in De Bilt woensdag ten minste 12,2 graden worden. Daarmee zou het dagrecord van 12,1 graden uit 1960 sneuvelen.

Zacht winterweer gaat volgens Weerplaza zelden tot nooit gepaard met mooi zonnig weer. Ⓒ Weerplaza

Zacht winterweer gaat volgens Weerplaza zelden tot nooit gepaard met mooi zonnig weer. Ook woensdag is de zon nauwelijks te zien. Het is vrijwel volledig bewolkt en in de loop van de dag gaat het waarschijnlijk stevig regenen en waaien. Donderdag, maar vooral vrijdag en zaterdag, is het minder zacht, daarna gaat de temperatuur mogelijk weer flink in de lift.