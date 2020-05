Burgemeester Breda: advies Rutte beetje schizofreen

„De oproep om winkelstraten te mijden is een beetje gek, want Rutte zegt ook dat we lokaal inkopen kunnen doen. Hoe kan dat als we thuis moeten blijven?”, vraagt de burgemeester zich af.

Volgens Depla is de situatie in Breda al stukken beter. „Er hebben 178 mensen in het ziekenhuis van Breda gelegen, nu zijn dat er 26. Het is ons gelukt.”

Ander perspectief

De burgemeester stelt voor om het devies ’blijf thuis’ te veranderen in ’houd afstand’. Mocht het aantal besmettingen later weer gaan stijgen, dan kunnen de maatregelen worden teruggedraaid, aldus Depla. „Zorg ervoor dat je die maatregelen kunt uitleggen en dat die opgevolgd kunnen worden. Als de samenleving massaal zegt ’we hebben het gehad met dat thuiszitten’ dan kun je het als overheid schudden.”