VIDEO - De Toyota Yaris van 46.500 euro!

Castellolí, Spanje - Toyota staat bij het grote publiek beter bekend om zijn betrouwbaarheid dan als leverancier van heel spannende modellen. Maar daar moet verandering in komen met het nieuwe ‘Gazoo Racing’ sportlabel. Deze peperdure en 212 pk sterke Yaris GRMN is daarvan het eerste product. Overtuigende start, of mission impossible? Autovisie-testredacteur Dries van den Elzen probeerde ‘m uit op straat en circuit om tot een oordeel te komen.