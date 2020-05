Toch ritje in Lamborghini voor racekleuter

Een zakenman las het verhaal en besloot om Adrian op een ritje in zijn Lamborghini Huracan te trakteren. „Door hem uit rijden te nemen kon ik zijn droom wat dichterbij brengen en hem laten zien dat die uit kan komen”, vertelt Jeremy Neves aan CNN. „Ik leek per slot van rekening veel op hem toen ik nog kind was, en ik ben best goed terechtgekomen.” Neves is de eigenaar van een telecombedrijf en dat legt hem, getuige zijn Lamborghini, geen windeieren.

Adrian was door dolle heen dat hij alsnog in een Huracan mocht rijden, ook al zat hij dit keer in de bijrijdersstoel. „Hij was zo blij”, aldus zijn 16-jarige zusje. „Je zag zijn gezicht helemaal oplichten na alle narigheid die hij had meegemaakt.”