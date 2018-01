’Turks leger trekt Syrië binnen’

Het land wil een ’veilige zone’ van 30 kilometer creëren in Afrin, aldus Yildirim. Het Turkse leger bevestigt dat zij het buurland is binnengegaan en dat er tot dusver geen militairen gewond zijn geraakt.

De militaire interventie komt een dag nadat Turkije begon met luchtaanvallen op Syrisch-Koerdische milities in Noord-Syrië. Die ontkennen dat Turkije hun gebied is binnengevallen. Volgens hen is de opmars van het Turkse leger na felle gevechten mislukt en moest het zich terugtrekken.

De Syrisch-Koerdische milities, die zich Volksbeschermingseenheden (YPG) noemen, zijn bondgenoten van de VS. Ankara ziet de YPG als een verlengstuk van de terroristische PKK (Koerdische Arbeiderspartij) en wil voorkomen dat uit de oorlogen in Syrië en Irak een zelfstandige Koerdische staat ontstaat.

Turkije begon zaterdag met het offensief Olijftak gericht tegen de YPG. Volgens het Turkse leger zijn bij de luchtaanvallen 153 doelen van de militanten getroffen. Negen mensen kwamen om het leven. Op de grond wordt Turkije gesteund door de rebellen van het Vrije Syrische Leger.

Ook zondag voerde het Turkse leger artillerie aanvallen uit op de YPG. „Ook op de tweede dag blijft Operatie Olijftak zorgen voor vrede en veiligheid voor ons volk, de territoriale integriteit van Syrië beschermen en alle terroristische elementen in de regio elimineren”, aldus de woordvoerder van de Turkse president Tayyip Erdogan op Twitter.

Eerder op de dag werden vanuit Syrië vier raketten afgevuurd op de Turkse grensplaats Kilis. Volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu troffen drie raketten twee huizen, een vierde projectiel kwam terecht op een stuk onbebouwd land in het centrum van de stad. Volgens Anadolu zijn er geen slachtoffers gevallen.