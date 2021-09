’Je kiest er niet zomaar voor je borsten te laten vergroten’

Premium Binnenland

Woede over instortingsgevaar vuurtoren Lange Jaap

„We voelen ons belazerd en bedonderd”, reageert Jan Roelofsen van Huisduiner Belang op het bericht dat de vuurtoren Kijkduin, in de volksmond de Lange Jaap, in zijn dorp Huisduinen op instorten staat. Voorzitter Jan Dop van dezelfde dorpsvereniging: „Ik ben totaal in shock. Het verdriet over dit nie...