Man dringt willekeurig huis binnen met hakbijl

ROTTERDAM - Een gezin in Rotterdam-Zuid kreeg zaterdagavond de schrik van hun leven toen een man met een hakbijl de ramen van hun woning insloeg en naar binnen ging. De verwarde persoon had daarvoor al een bushokje vernield aan de Beijerlandselaan en met de bijl over de daken van de Beverstraat en Slaghekstraat gelopen. Vanaf het dak was hij de woning binnengegaan.