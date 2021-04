Zwangere poes opgehangen aangetroffen

„De kat hing aan een zelfgemaakte vangstok bij iemand in de brievenbus en heeft daar waarschijnlijk uren geleden”, vertelt Susan de Waal, voorzitter van Dierennoodhulp Flevoland aan Hart van Nederland. „Haar voor- en achterpoten waren tot op het bot kapot gekrabd. Daaraan konden we zien dat ze zichzelf heeft geprobeerd te bevrijden. Waarschijnlijk urenlang. Het is vreselijk.”

Hoogzwanger

Het hele verhaal wordt er nog verdrietiger op als blijkt dat de poes hoogzwanger was. De ongeboren kittens hebben het niet overleefd. „De melder vond haar pas toen ze al lang dood was, we konden de kittens helaas niet meer redden”, laat Van de Waal Hart van Nederland weten.

Na de vondst werd de poes naar haar baasje gebracht. Van de Waal vertelt dat ze er kapot van is en hoopt dat de dader snel wordt opgespoord.