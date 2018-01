Duitse wordt opgehangen vanwege steun aan IS

Het zou gaan om Lamia K. uit Mannheim. Dat melden Duitse media. De vrouw reisde van Duitsland naar Syrië en later naar Irak om zich bij de terroristische organisatie aan te sluiten.

Volgens de woordvoerder had de gedaagde IS geholpen tijdens acties en deelgenomen aan een aanval op Iraakse veiligheidstroepen. Iraakse troepen namen haar gevangen tijdens de slag van Mosul vorig jaar, zei de woordvoerder, die haar niet bij naam noemde.

De Duitse is de eerste buitenlandse vrouw die in Irak ter dood veroordeeld is wegens lidmaatschap van de militante groepering. Volgens het hof wordt de jihadiste opgehangen volgens de Iraakse antiterreurwet. De vrouw kan nog beroep aantekenen tegen het vonnis.