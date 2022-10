Explosies bij gevangenis met prominente politieke gevangenen Myanmar

Binnenland

Drugshandelaar langer vast in onderzoek naar liquidaties

De 53-jarige Piet W. blijft nog veertien dagen langer vastzitten, zo is vrijdag besloten in de rechtbank in Rotterdam. W. werd dinsdag aangehouden in zijn woning in Almere op verdenking van betrokkenheid bij twee liquidaties en grootschalige cocaïnehandel. Hij zit in volledige beperkingen, wat betek...