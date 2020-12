Van ’waanideeën’ naar ’we hebben geen keuze’

De strijd die in oktober in het kabinet woedde over mogelijke scherpe coronamaatregelen, had als oorzaak dat ministers voorstellen van hun zorgcollega’s overdreven vonden. Er zou door de ministers De Jonge, Van Ark en Rutte te weinig onderbouwd zijn wat het precieze effect zou zijn van ingrepen als de introductie van een avondklok of een totale lockdown. ’Debiele’ en ’feitenvrije waanideeën’, klonk het toen nog in het kabinet, waar men ’fysiek buikpijn’ van kreeg. De avondklok en de totale lockdown gingen van tafel.