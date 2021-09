Cokevondst in haven Rotterdam van 4022 kilo een van grootste ooit

Ⓒ Openbaar Ministerie Rotterdam

ROTTERDAM - De lading cocaïne van 4022 kilo die in een container met hout is gevonden in de haven van Rotterdam is een van de grootste ooit gevonden in Nederland. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie noemt het een vangst van „de buitencategorie.”