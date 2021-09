Douane vindt ruim 4000 kilo coke in container met hout

Binnenland

Verdachte Amsterdammer (24) weer vrij na ’vergisontvoering’

Een 24-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van geweldsincidenten in Alblasserdam, komt weer op vrije voeten. De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam heeft besloten dat hij zijn proces in vrijheid mag afwachten. Een 43-jarige vrouw uit Rotterdam blijft negentig dagen in voorarrest.