Onrust onder Rohingya om geplande terugkeer

Zo’n 655.000 Rohingya zijn uit Myanmar naar Bangladesh gevlucht. De stroom ontheemden kwam in augustus op gang nadat het leger van Myanmar op gewelddadige wijze reageerde op aanvallen van Rohingya-opstandelingen. Getuigen verklaarden dat soldaten zich schuldig maakten aan moordpartijen, verkrachtingen en brandstichting.

Buurlanden Bangladesh en Myanmar hebben inmiddels afspraken gemaakt over de terugkeer van de vluchtelingen. Dat proces moet uiterlijk twee jaar in beslag nemen en begint dinsdag. De plannen voorzien onder meer in de komst van transitkampen.

Veiligheid

Niet alle vluchtelingen willen terugkeren, bijvoorbeeld omdat ze vrezen voor hun veiligheid. Ook willen ze dat hun verwoeste huizen, scholen en moskeeën worden herbouwd. Ontheemde Rohingya vragen verder om erkenning als burgers van Myanmar. Ze zijn momenteel feitelijk stateloos.

Meerdere Rohingya-leiders beweren dat druk wordt uitgeoefend om mensen weg te krijgen. Ze vertelden persbureau Reuters dat het leger van Bangladesh heeft gevraagd om lijsten te maken van gezinnen die teruggestuurd kunnen worden.

De militairen dreigden weigeraars te straffen door kaarten in te nemen waarmee ze rantsoenen kunnen ophalen, claimen de bronnen. Een woordvoerder van het leger zei niet op de hoogte te zijn van dergelijke praktijken.