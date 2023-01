Politie verspreidt naam verdachte dodelijke schietpartij in Zwijndrecht

Vuong wordt er van verdacht dat hij zaterdagmiddag 21 januari rond 13:45 uur de twee vrouwen onder vuur te hebben genomen bij winkelcentrum Walburg aan het Hof van Holland in Zwijndrecht. Hij wist te ontkomen.

De verdachte is 1.70 lang, heeft een licht getinte huid, een normaal postuur en kort zwart haar. Ten tijde van de schietpartij droeg hij een donkere jas model parka, hieronder droeg hij een kledingstuk met een capuchon. Vuong is ook bekend onder zijn bijnaam ’Lucky’.

De politie maakte melding van één dader, die er met een auto vandoor is gegaan en nog niet is opgepakt. Er is met veel eenheden naar hem gezocht, onder meer op uitvalswegen rond het winkelcentrum.

In het winkelcentrum was het druk toen de schietpartij plaatsvond. Of het ook druk was op de parkeerplaats, is niet duidelijk. Er stonden tientallen auto's. Volgens de politiewoordvoerder waren meerdere mensen getuige van de schietpartij.

De politie roept mensen zondag op de man niet zelf te benaderen maar meteen 112 te bellen.