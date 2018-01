Frankrijk wil zitting Veiligheidsraad om Syrië

Le Drian voegde eraan toe dat hij zondagochtend met zijn Turkse collega had gesproken.

Turkse grondtroepen zijn zondag de provincie Afrin in het noorden van Syrië binnengetrokken, aldus het Turkse leger. De militaire interventie komt een dag nadat Turkije begon met luchtaanvallen op de door de VS gesteunde Syrisch-Koerdische milities in Noord-Syrië.

