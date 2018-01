Oceaanroeier Mark Slats veilig thuis

Zondagmorgen landde het vliegtuig met onze wereldrecordhouder 'Oceaanroeien' Mark Slats uit Wassenaar Ⓒ Anton Overklift

Wassenaar - Met een stevige omhelzing begroet Wassenaarder Mark Slats zijn moeder op Schiphol. Slats kwam zondagochtend aan op de luchthaven na zijn Atlantische Oceaan oversteek per roeiboot. In Peanuts roeide de aannemer in 49 dagen en 11 uur helemaal in zijn eentje van het Spaanse La Gomera naar Antigua.