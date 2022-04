’Russische militairen vallen met geweld binnen bij Oekraïense nieuwsmedia’

Tijdens invallen van het Russische leger, onder meer in het zuidelijke Berdjansk, worden Oekraïense journalisten verplicht om mee te werken en moeten ze berichtgeving van het Kremlin overnemen. Doen ze dat niet, dan dreigen de Russen de ontvangst- en uitzendtorens te blokkeren of zo te manipuleren dat er Russisch nieuws wordt uitgezonden, meldt de Britse omroep.

De staatscommunicatiedienst van Oekraïne meldt dat al acht stations worden gebruikt om „propaganda en desinformatie” de ether in te gooien in het zuiden van Oekraïne. Burgers in bezette steden hebben op die manier alleen maar toegang tot Russische tv-zenders.

Gijzeling

Een van de onder druk gezette journalisten, Serhiy Starushko, vertelt dat na hun ochtendvergadering plotseling Russische militairen de redactievloer van de lokale nieuwszender bestormden. Zo’n vijftig medewerkers werden urenlang gegijzeld, zegt hij. Starushko, een presentator, moest op tv aankondigen dat hij de oorlog verklaarde aan „Oekraïense nationalisten.” Dat deed hij terwijl hij onder schot stond. Hij zegt ook fysiek te zijn mishandeld. „Ze namen me mee naar een aparte kamer. Ze begonnen me op mijn hoofd, borst en benen te slaan. Ze vroegen ook of ik naar mijn vrouw wilde bellen om afscheid te nemen.”

De volgende dag was op de nieuwszender te horen dat het er vredig aan toegaat in Berdjansk, en dat „dankzij de komst van de Russische troepen het leven er verbeterd is.”