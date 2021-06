Nederland wil weer plankgas

Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek onder 3600 Nederlanders naar hun opinie over mobiliteit en klimaat. Sinds 17 maart 2020 is de oude maximumsnelheid van 130 km/u verlaagd naar 100 km/u tussen 06.00 uur en 19.00 uur. De uitslag is een duidelijk signaal aan het nieuw te vormen kabinet.

Peter Staal, directeur van de KNAC, is niet verbaasd dat de vaderlandse automobilist het gaspedaal weer wil intrappen.

„Dat willen wij altijd al, want wij zijn een club van autoliefhebbers die daar waar het kan hard willen rijden. Liever 130 dan 120 km/u, want snelheid is onderdeel van plezierig autorijden.”

Ook brancheorganisatie Bovag is voorstander van het verhogen van de maximumsnelheid.