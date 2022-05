Vrijspraak gevraagd voor vrienden na dood Jacky Vermeulen: ’10 tot 15 lachgasballonnen gebruikt’

Vermeulen ging door het lint tijdens een feestje in een woning aan de Vulcanusdreef in Utrecht. Dat gebeurde nadat hij de nodige alcohol en lachgas had gebruikt.

Omdat hij zich niet liet kalmeren, hielden Michael van D. (25) en Yerro de J. (27) hem liggend op zijn buik onder bedwang op een bed, in afwachting van de politie. Toen agenten na zeven minuten arriveerden bleek Vermeulen niet meer te ademen. Hij was door zuurstofgebrek overleden.

Het OM vervolgde Van D. en De J. voor dood door schuld. Tijdens de zitting dinsdag in de rechtbank van Utrecht concludeerde de officier van justitie dat beide verdachten niets verweten kan worden. Vermeulen had die avond veel alcohol gedronken en volgens getuigen zeker tien à vijftien lachgasballonnen gebruikt. Hij werd plotseling agressief. Volgens de officier hebben beide verdachten „proportioneel gehandeld” en kan hen geen verwijt worden gemaakt. „Er moet heel wat aan de hand zijn geweest als vrienden zich genoodzaakt zien om de politie te bellen.”