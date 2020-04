Minder getest op corona door onduidelijkheid over kosten

Dat blijkt uit een brief die zorgminister De Jonge naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Volgens de CDA-bewindsman worden er dagelijks zo’n zo’n 1500 mensen door de GGD’en op corona getest, terwijl er in de laboratoria inmiddels mankracht en materiaal genoeg is voor het testen van 7000 coronaverdachten.

Het kabinet had de Tweede Kamer beloofd dat het testen van zorgpersoneel met coronaklachten soepel zou verlopen, maar volgens De Jonge is er sprake van ’barrières’. Via een brief aan de koepels van zorgorganisaties wil hij die wegnemen.

In de brief staat dat de kosten voor de coronatests nooit of te nimmer op het bordje van zorgmedewerkers mag belanden. In de zorgsector bestaat daar onduidelijkheid over. Het kan ertoe hebben geleid dat er testhuiver ontstond. Minister De Jonge benadrukt daarom dat het de GGD’en zijn die de rekening oppakken.

Ook is er in de zorg onduidelijkheid over wie de testen mag aanvragen. Werknemers mogen niet zelf contact met de GGD opnemen, zegt De Jonge. Het is de werkgever die daar verantwoordelijk voor is. Bij voorkeur wordt de bedrijfsarts ingeschakeld. Deze bedrijfsarts doet de zogeheten triage, waarin hij beoordeelt of de test wel nodig is. Vervolgens wordt de GGD ingeschakeld.

Minister mikt op IT-systeem

De Jonge zegt verder dat er in zijn opdracht wordt gewerkt aan „een IT-systeem dat de keten van triage, aanvraag tot terugkoppeling uitslag van de test, automatiseert en vergemakkelijkt.” Over het hoe en wat doet van dit IT-systeem hij geen uitspraken.

Arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht verbeet zich afgelopen zondag al in praatprogramma WNL op Zondag over de stroperigheid van het testproces. „Wij hebben een vrij groot laboratorium en testen al weken op minder dan vijftig procent van onze capaciteit. Dat zit hem vooral in de bureaucratie rondom wie er getest moet worden en hoe dat te regelen valt.”

Bonten pleit ervoor om het testproces aan te passen. „Het proces gaat via de GGD en de bedrijfsarts. Dat duurt gemiddeld vier, vijf dagen, als het goed gaat. Elke stap moet drie keer afgetekend worden. Dit systeem moet radicaal anders.”

Vanmiddag praat de Tweede Kamer over de laatste coronamaatregelen. Verschillende politieke partijen lieten al eerder aan De Telegraaf weten dat het testproces niet naar hun zin is.

’s Ochtends is er in de Tweede kamer eerst een technische briefing over de apps die het kabinet wil inzetten bij het opsporen en bestrijden van het virus. Deze apps moeten volgens het kabinet worden ingezet, omdat de GGD’en te weinig capaciteit hebben om contactonderzoek te doen.

En rond de middag geeft RIVM-baas Jaap van Dissel zijn wekelijkse technische briefing over corona. Halverwege de middag volgt het Kamerdebat over de kabinetsaanpak van het virus.