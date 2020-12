Aantal nieuwe coronagevallen fors gedaald afgelopen etmaal

Dat zijn er 1807 minder dan het voorgaande etmaal. Maandag ging het nog om 8496 nieuwe coronagevallen, zondag om bijna 10.000 positieve tests en zaterdag om ruim 9000.

Weekcijfers

In de afgelopen zeven dagen zijn 58.412 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er ruim 15.000 meer dan vorige week. De stijging bedraagt 36 procent.

Vorige week meldde het RIVM 43.103 vastgestelde besmettingen, in de week ervoor waren het er 33.949.

Het percentage mensen met een positieve testuitslag is gestegen naar 12,0%. In de week ervoor was dat 11,6%. Het reproductiegetal van het coronavirus stijgt van 1 naar 1,24. Een reproductiegetal van 1,24 wil zeggen dat iedere 100 mensen die het virus hebben opgelopen op hun beurt 124 anderen besmetten.

Sterfgevallen

Vorige week steeg het aantal bevestigde coronasterfgevallen met 338 (gemiddeld 48 per dag). Deze week was dat 398.

Opnames

Vorige week meldde het instituut 1229 opnames op de verpleegafdelingen en 179 op de intensive cares. Afgelopen week steeg dat naar 1480 en 222.

De dag- en weekcijfers van het RIVM komen met ingang van dinsdag een uur later dan gebruikelijk. Het RIVM deelt de informatie voortaan rond 15.00 uur.

