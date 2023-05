Gemeente Rotterdam vraagt fans te vertrekken van het Hofplein

„Beste supporters, verlaat nu het Hofplein, zodat we het feestje snel en veilig kunnen afbouwen. En zodat we het verkeer weer ruimte kunnen geven”, schrijft de gemeente op Twitter.

De rust keerde maandagmiddag langzaamaan terug rond de fontein, waar fans traditiegetrouw pootjebaden. Waar eerder veel mensen de fontein ingingen, was deze rond 14.00 uur zo goed als leeg. De Hofpleinfontein was inmiddels veranderd in een modderpoel. De grote schermen die de weg afsloten, worden eveneens opgeruimd. De mensen van Stadsbeheer zijn eveneens druk bezig om de overblijfselen van het feest op te ruimen.

Sommige winkels aan de Beurstraverse, de zogenaamde ’Koopgoot’, zijn open. Een aantal winkels heeft felicitaties aan Feyenoord in hun etalage. Winkels in de omgeving van de Coolsingel zijn dicht.

Drukte

Het huldigingsfeest werd naar schatting door 100.000 mensen bijgewoond, zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb op basis van een eerste inschatting van de gemeente.

Later maandag volgt een nieuwe schatting van de politie, aldus Aboutaleb. De gemeente hield rekening met de komst van 150.000 mensen.

„Het feest verloopt tot nu toe ordentelijk. Het beeld van de politie is dat het heel gemoedelijk verloopt in de stad. Een klein aantal mensen kwam in de verdrukking tijdens de huldiging. Maar daarbij raakte gelukkig niemand gewond”, aldus Aboutaleb.

Cijfers over het aantal aanhoudingen maandag zijn er nog niet. Zondag werden zo’n 100 mensen opgepakt vanwege meestal kleine vergrijpen. De mobiele eenheid (ME) moest maandagmiddag korte tijd in actie komen op het Schouwburgplein. Een persoon werd daarbij aangehouden. Wat de aanleiding was is niet duidelijk.