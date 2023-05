Politie: kampioensfeest Feyenoord goed verlopen, 21 aanhoudingen

Twee politiemensen hebben gehoorschade opgelopen door vuurwerk. „Zij zijn voor een controle naar het ziekenhuis gebracht”, aldus de woordvoerder.

Het overgrote deel van de feestvierders verliet, nadat de huldiging eindigde, om 13.00 uur het centrum van de stad. Kort na de huldiging begonnen schoonmaakploegen van de gemeente al met het opruimen van de Coolsingel.

De Mobiele Eenheid (ME) voerde eerder op de middag een charge uit op de Korte Lijnbaan in het centrum. Een dreigende confrontatie tussen twee rivaliserende groepen was de aanleiding. „De groepen zijn uiteengedreven, waarna de rust snel terugkeerde”, aldus de politie.

Op enkele evenementenlocaties in het centrum, zoals op het Stadhuisplein, ging het feest nog door. In andere delen van het centrum werd in kroegen en terrassen op kleinere schaal het kampioensfeest verder gevierd. Ook op die plekken bleef het rustig.

De rust keerde maandagmiddag langzaamaan terug rond de fontein op het Hofplein, waar fans traditiegetrouw pootjebaden. Waar eerder veel mensen de fontein ingingen, was deze rond 14.00 uur zo goed als leeg. De Hofpleinfontein was inmiddels veranderd in een modderpoel.

Het huldigingsfeest werd naar schatting door 100.000 mensen bijgewoond, zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb op basis van een eerste inschatting van de gemeente.