Politie zet nieuw wapen in omdat incidenten ’heftiger en onberekenbaarder’ worden: ’Taser is veilig en effectief’

Binnenland

Aanhouding voor ’verdachte dood’ van 79-jarige vrouw in Amsterdam-Zuid

Na de vondst van een 79-jarige vrouw in een woning in Amsterdam-Zuid heeft de politie een 55-jarige verdachte aangehouden. Deze vrouw was in het huis aan de Dintelstraat toen de politie het slachtoffer zondag vond. Onderzoek heeft uitgewezen dat de bewoonster mogelijk door geweld om het leven is gek...