Man honderden meters op motorkap nadat hij ontvoering van zijn kind wil tegenhouden

Hoensbroek - Een Poolse man is in Hoensbroek door zijn ex-partner aangereden en honderden meters meegenomen op de motorkap van de auto. Het is de voorlopige climax in een bittere strijd om de voogdij over hun zoon.