Drie aanhoudingen bij groot drugsonderzoek

De politie deed dinsdag negen invallen in de plekken waar de verdachten vandaan komen en in Rotterdam, Heerjansdam, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en Moerdijk. Meerdere auto’s, een motorboot, een jetski en een waterscooter zijn in beslag genomen. De politie trof ook een geldbedrag aan van 160.000 euro en duizenden xtc-pillen en een kilo amfetaminepasta.

In hetzelfde onderzoek werden eind juni al meerdere invallen gedaan door heel Nederland. Toen werden er elf mensen aangehouden en drie drugslaboratoria opgerold. Agenten troffen destijds vuurwapens, grote voorraden drugs en geld aan.

De criminele organisatie kwam in het zicht van de politie, doordat agenten de digitale communicatie van verdachten konden inzien.