Vlammen naderen kernreactor in Tsjernobyl

Meer dan 300 brandweermannen en 85 voertuigen worden dagelijks ingezet om de branden te lijf te gaan. Vliegtuigen en helikopters hebben honderdduizenden liters water op het gebied laten vallen. Maar het gewenste resultaat is nog niet behaald. „Op dit moment kunnen we nog niet zeggen dat het vuur is ingedamd”, aldus Kateryin Pavlova die betrokken is bij het blussen.

Ooggetuigen melden volgens The Sun dat de vlammen nog maar een paar kilometer van de kernreactor, die instortte na de ramp in 1986 en nu wordt ontmanteld, zijn verwijderd. Ook bestaat de angst dat de besmette grond straling uitstoot en Kiev en mogelijk zelfs Europa bereikt.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Sputnik

De straling in het gebied waar het vuur woedt, is al hoger dan normaal, zo laat het hoofd van de Oekraïnse ecologische dienst weten. Op Facebook schrijft Egor Firsov: „Zoals je in de video kunt zien, de geigerteller geeft 2.3 aan waar het normaal 0.14 is.”

De staatsdienst ontkent ondertussen de verhoogde straling en roept op geen valse nieuwsberichten te verspreiden. „Op dit moment is er geen bedreiging voor de kerncentrale van Tsjernobyl, de opslag van verbruikte splijtstof en andere kritieke objecten van de uitsluitingszone.”

Ⓒ Hollandse Hoogte / Buitenlandse bureaus

Over hoe de brand ontstaan is bestaan verschillende theoriën. Het kan zijn dat het komt doordat boeren gras aan het verbranden waren en dat het is overgeslagen. Oekraïnse instanties denken dat er opzet in het spel is. Vast staat dat er een milde winter was en dat er daardoor weinig sneeuw gevallen is waardoor de grond erg droog is.