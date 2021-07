Mannen stelen auto in Breezand, belanden vervolgens in sloot

Een man parkeerde zijn Lancia bij de supermarkt aan het Ceresplein in Breezand om glaswerk in de glasbak te gooien. Een aantal mannen dat vlakbij op een bankje zat, zag kans om er met de auto vandoor te gaan. De dieven zijn vervolgens op de Molenvaart van de weg geschoten en in het water beland.

Hulpdiensten rukten groots uit voor het te water geraakte voertuig. Politie, brandweer en een traumahelikopter werden ingezet. Ook werd via Burgernet een oproep verspreid in verband met de op de vlucht geslagen daders.

De twee heren die na de crash op de vlucht sloegen, zijn even verderop aangehouden. Mogelijk is er sprake van een derde verdachte. De hulpdiensten zoeken voor de zekerheid in het water.