Vrouw scheldt huisgenoot uit en riskeert nu celstraf

De Britse vrouw woont sinds 2018 in Dubai. Haar huisgenoot is een Oekraïnse, met wie het niet echt botert. Tijdens een woordenwisseling over wie de keukentafel mocht gebruiken stuurde de vrouw ’fuck you’ naar haar huisgenoot. Die ging op haar beurt met het bericht naar de politie omdat ze zich beledigd voelde.

De Britse was de situatie zo zat en probeerde afgelopen weekend terug naar Engeland te keren, maar werd op het vliegveld tegengehouden door de politie. Ze mag het land niet uit, omdat haar huisgenoot weigert de klacht tegen haar in te trekken.

De vrouw staat naast een celstraf ook nog een fikse boete te wachten. Ze had bijna al haar bezittingen al teruggestuurd naar Engeland om daar te gaan wonen en aan een nieuwe baan te beginnen. Het kan nog enkele maanden duren voordat ze in de rechtbank moet verschijnen en woont zo lang bij een vriend. Haar visum loopt over een dikke week af.

„Ik kan niet geloven wat mijn huisgenoot gedaan heeft. Ze is zo hatelijk”, zo vertelt de vrouw, die anoniem wil blijven, aan The Sun. „Ik heb haar gesmeekt of ze de klacht weer in wil trekken, maar ze zei: ’dit is een strafzaak’. Ik heb nog nooit problemen gehad. Ik ben in shock dat ik voor een crimineel wordt uitgemaakt vanwege een privégesprek.”

Schelden is in de Arabische Emiraten strikt verboden. „Wees voorzichtig met het uiten van kritiek op personen, de VAE en de lokale autoriteiten, ook op internet en sociale media. De autoriteiten kunnen dit controleren. U kunt hiervoor gestraft worden”, zo laat Buitenlandse Zaken weten bij het reisadvies voor het land.