België gaat bijna helemaal van het slot

Alleen Brussel viert de teugels nog niet. De Belgische hoofdstad is nog veel minder ver met inenten dan de rest van het land. Het stadsbestuur denkt erover om café- en restaurantgangers om een coronapas te gaan vragen. Dat zou mensen kunnen aanzetten alsnog een prik te halen.

Buiten Brussel kan het nachtleven weer op gang komen. Er kan zelfs weer worden gedanst, al leek dat aanvankelijk nog te moeten wachten. Dansen mag officieel alleen op een privéfeestje, maar met een geappte uitnodiging van bijvoorbeeld de caféhouder mag ook een avondje stappen al zo heten.

Er raken de laatste weken weer wat meer Belgen besmet dan aan het begin van de zomer, maar de ziekenhuizen kunnen de toestroom nog goed aan. Virologen kijken wel bezorgd naar het najaar, een jaargetijde waarin virussen als dit steevast meer om zich heen grijpen. Bovendien gaan de versoepelingen uitgerekend in op de eerste schooldag na de zomervakantie. Daardoor zou het virus zich ook op en rond school weer kunnen verspreiden.

Italië

In Italië gelden vanaf woensdag strengere coronaregels voor reizigers. Iedereen die met de lange-afstandsbus of per intercity of hogesnelheidstrein reist, heeft een vaccinatiebewijs, negatief testresultaat of bewijs van herstel nodig. Een dergelijk bewijs wordt in Italië ook wel een groene pas genoemd. Het is een digitaal of papieren certificaat. Voor het plaatselijk openbaar vervoer zijn ze niet nodig.

Volgens Trenitalia zou het spoorwegpersoneel de certificaten op de stations of in de treinen moeten controleren. De groene pas is ook verplicht voor reizigers op binnenlandse vluchten en voor reizigers op veerboten tussen Italiaanse regio's, bijvoorbeeld van Lazio naar Sardinië.

Begin augustus maakte de Italiaanse regering het hebben van een groene pas al verplicht voor restaurantbezoek. In aanloop naar de vanaf woensdag geldende nieuwe regels is door het hele land hevig geprotesteerd door tegenstanders van vaccinaties en de groene pas. Vanwege de almaar stijgende aantal coronabesmettingen in het land was de regering echter niet te vermurwen.