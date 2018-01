Nederlandse gewonden door brand hotel Praag

Het gaat om een ouder echtpaar van 82 en 78 jaar. Ⓒ AP

DEN HAAG/PRAAG - Bij de hotelbrand in de Tsjechische hoofdstad Praag zijn ook Nederlandse gewonden gevallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt zondag bekend te zijn met twee Nederlanders die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een ouder echtpaar van 82 en 78 jaar.