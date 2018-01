DUO eist 2 ton van iPadschool Maurice de Hond

Maurice de Hond. Ⓒ Andreas Terlaak/ANP

AMSTERDAM - De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs eist ruim twee ton terug van het bestuur van een iPadschool in Amsterdam. De school werd in 2014 opgericht door opiniepeiler Maurice de Hond en is inmiddels gesloten.