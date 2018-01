Turken veroveren eerste dorp op Koerden

De in Groot-Brittannië gevestigde waarnemingspost meldde dat het dorp Shankal, dat vlakbij de grens ligt, door Turkse troepen is ingenomen. Ankara had eerder een grondoffensief aangekondigd in de noordwestelijke regio Afrin, waarin de Syrisch-Koerdische milities, die zich Volksbeschermingseenheden (YPG) noemen, de dienst uitmaken.

Volgens de mensenrechtenactivisten is Shankal de eerste veroverde plaats op Koerdisch grondgebied.

Doelen

Het Turkse leger heeft bekendgemaakt zondag 45 doelen te hebben gebombardeerd in de Syrische regio Afrin. Het zou gaan om schuil- en opslagplaatsen van de YPG-militie, die daar onder meer munitie en wapens zou opslaan. ,,Onze toestellen zijn opgestegen en voerden bombardementen uit'', zei Erdogan. ,,Inmiddels is een grondoperatie in gang gezet.''