Taakstraf voor FIOD-ambtenaar die in beslag genomen geld wegsluisde naar Marokko

Een medewerkster van de fiscale opsporingsdienst FIOD is deze week tot een taakstraf van 240 uur veroordeeld. Zij had op haar werk tienduizenden, bij een FIOD-inval in beslag genomen euro’s achterover gedrukt.