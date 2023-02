Kinderen zijn niet verplicht om tijd door te brengen met grootouders, oordeelt Italiaanse rechtbank

De uitspraak van het Italiaanse Hof van Cassatie kwam er na een jarenlange juridische strijd. Aanvankelijk had een jeugdrechtbank nog geoordeeld in het voordeel van de grootouders en in 2019 bevestigde het Milanese hof van beroep de uitspraak. De twee kinderen werden verplicht om - in het gezelschap van hun ouders en een maatschappelijk werker - op geregelde tijdstippen tijd door te brengen met hun grootouders. De ouders kregen daarbij te horen dat ze hun kinderen mogelijk „psychologische schade” bezorgden door hen het zien van hun familieleden te ontnemen.

De ouders - die na een familieconflict al jaren in onmin leefden met de grootouders langs vaderskant - lieten het daar echter niet bij en tekenden cassatieberoep aan.

Met succes. Het Italiaanse Hof van Cassatie heeft nu geoordeeld dat kinderen niet verplicht kunnen worden om tegen hun zin tijd te moeten doorbrengen met hun grootouders. „Er bestaat geen twijfel over dat de kinderen geprofiteerd zouden hebben van een band met hun grootouders, maar een relatie kan niet gedwongen opgelegd worden”, zo luidde het. „Vooral niet in een omgeving van conflict.”

De rechtbank oordeelde dat de belangen van de kinderen „moeten prevaleren boven die van de grootouders” en dat een „ongewenste relatie niet mag worden opgelegd.” „Zeker niet als de kinderen inzichtelijk zijn en de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt.”