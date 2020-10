Meisje (14) dood gevonden in kelder ruïne, 14-jarige vriend opgepakt als verdachte

Het was de 33-jarige broer van het meisje van 14 die vrijdag de politie belde omdat zijn zusje verdwenen was. Er waren aanwijzingen dat ze naar een verlaten ruïne was getrokken. Agenten vonden zaterdagavond daar het lichaam van het verdwenen meisje.

Uit autopsie blijkt dat het meisje door geweld om het leven is gebracht. „Blind geweld gericht op haar hoofd”, klonk het volgens Bild bij de politie. De moord zou gebeurd zijn op de begane grond van de ruïne in Duisburg-Hochfeld. „Daarna is ze duidelijk begraven in de kelder onder een hoop puin. Een 14-jarige vriend van het meisje sprak zichzelf tegen tijdens zijn verhoor. Hij is daarop aangemerkt als verdachte”, aldus de openbaar aanklager.

De 14-jarige jongen werd vrijdagavond al opgepakt in Düsseldorf nadat voorbijgangers melding hadden gemaakt van een verward ogend kind. Hij zou de politie daarna getoond hebben waar het meisje zich bevond en wordt er nu van verdacht haar vermoord te hebben.

De ruïne is omgeven door een hek, maar dat weerhoudt kinderen er niet van om het domein vaak te betreden om te spelen. Ook daklozen vestigen er zich vaak tijdelijk.