RIVM: daling aantal coronabesmettingen stokt, Britse variant rukt op

Het RIVM kon in de vorige wekelijkse rapportage nog een afname noteren van bijna 22 procent. In het rapport van 12 januari meldde het instituut een daling 12,5 procent, weer een week eerder ruim 16 procent en in de zeven dagen daarvoor ruim 18 procent.

Op basis van modellen schat het instituut dat ruim een derde van de mensen die afgelopen week besmet raakten de Britse variant heeft opgelopen.