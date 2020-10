Groot deel teststraten Amsterdam niet gebruikt

De GGD laat aan het Parool weten dat dit komt doordat mensen van buiten Amsterdam zich weer in hun eigen regio kunnen laten testen. 35 tot 50 procent van de testafspraken in de hoofdstad wordt op dit moment onbenut gelaten.

De GGD schaalde woensdag op tot 5800 testen per dag. In september werden er twee extra testlocaties geopend, een in Nieuw-West en een in Zuidoost.