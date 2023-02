Premium Het beste van De Telegraaf

’Er moet iets zijn geknapt bij hem’ Wraak na overspel? Nijkerk in shock na vondst dode vrouw en schietpartij vermeende minnaar

Door Marcel Vink

Ambulancemedewerkers ontfermen zich in Bunschoten over de neergeschoten man. Ⓒ Caspar Huurdeman

Nijkerk/Bunschoten - Een nietsontziende moord, na een vermoeden dat zijn vrouw was vreemdgegaan. Een inwoner uit Nijkerk, die eerst zijn partner in hun woning doodschoot, en daarna verderop haar vermeende minnaar met een spervuur van zijn fiets knalde, ging woensdag volledig door het lint. Een dag later moeten de twee gemeenschappen nog bijkomen van het zeldzame geweld.