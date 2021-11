Oproep: is het onzeker of jouw skivakantie naar Oostenrijk doorgaat?

Wintersporters die na 3 januari in Oostenrijk willen zijn, hebben daarom een booster nodig. Later in het skiseizoen kan ook de geldigheid van andere vaccins verlopen. Heb je een skivakantie in Oostenrijk geboekt en weet je niet of deze wel door kan gaan? Dan komt De Telegraaf graag met je in contact. Mail je naam en telefoonnummer naar Chris Ververs: c.ververs@telegraaf.nl.

