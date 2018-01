Avondje uit eindigt voor man (25) met zeven breuken in gezicht

De zus van Jean Paul plaatste een oproep op Facebook. „Vannacht rond 4 uur/half 5 is mijn broer zwaar mishandeld in Eindhoven op het Stratumseind in de buurt van club Rouge. Mijn broer liep met vrienden over straat en ze waren aan het zingen.” Aldus zus Beau op Facebook.

De groep passeerde een andere groep mannen en vrouwen. „Eén van de mannen had blond haar en was een erg grote en gezette man. Zij stapten op mijn broer en zijn vrienden af omdat ze dachten dat er over hen werd gezongen”, luidt het bericht. Nadat een van de vrienden van Jean Paul uitlegde dat dat niet het geval was, kreeg hij een klap.

Het slachtoffer probeerde zich nog afzijdig te houden van de ruzie, maar werd opeens vanaf de zijkant neergeslagen met iets hards. „We denken zelf dat het een boksbeugel of stalen pijp is geweest.”

Breuken

Jean Paul werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Hij heeft zeven breuken in zijn gezicht, onder andere bij zijn jukbeen, kaakbeen, oogkas en neus. Volgende week volgt er waarschijnlijk nog een operatie.

Na de zware mishandeling zijn de daders er vandoor gegaan. De camerabeelden van de omgeving zijn opgevraagd en de politie is geïnformeerd.