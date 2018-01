Overvallers vergissen zich in woning

De woningoverval vond vrijdagavond laat plaats. Twee mannen drongen toen een woning aan de Oude Ban binnen. De bewoners werden gedwongen geld en bankpassen af te geven. Het echtpaar is hierbij mishandeld door de daders. Kort daarna gingen de overvallers ervandoor. De gewaarschuwde politie heeft ze vervolgens niet meer kunnen vinden.

De politie heeft de bewoners van het adres dat de daders vermoedelijk op het oog hadden op de hoogte gebracht en heeft maatregelen genomen. Om wat voor maatregelen het gaat, wil een politiewoordvoerder niet zeggen. Op basis waarvan de politie denkt dat een foutje in het spel was, wil hij ook niet vertellen. „Dat is daderinformatie.” Wel geeft de woordvoerder aan dat op het adres waar de overvallers toesloegen, eigenlijk niets te halen was. „Er is wel wat buitgemaakt, maar daar pleeg je geen woningoverval voor.”