VS wijst beschuldigingen uit Teheran rond atoomdeal van de hand

Price liet weten dat Washington het toejuicht dat Iran enkele van zijn eisen heeft laten vallen, waaronder het stoppen met de Revolutionaire Garde te betitelen als terreurorganisatie. Hij voegde eraan toe dat nog wel een aantal dingen moet worden gladgestreken.

De VS zegden de nucleaire deal om te voorkomen dat Iran kernwapens zou ontwikkelen vier jaar geleden op. Teheran voelde zich daardoor niet meer gehouden aan de afspraken en hervatte onder meer de verrijking van uranium tot veel hogere concentraties dan nodig voor het opwekken van energie in nucleaire reactoren.

De EU is er veel aan gelegen de gesprekken over het akkoord vlot te trekken en tot een succes te maken. Buitenlandchef Josep Borrell zei maandag dat Iran „redelijk” heeft gereageerd op het laatste EU-voorstel. Het land heeft groot belang bij verlichting van de zware sancties die zijn opgelegd door de VS en bondgenoten. Borrell hoopt nu ook op een positief geluid uit Washington.

Van Israël was al bekend dat het land kritisch is over het atoomakkoord. Volgens de Joodse staat is Iran een van de grootste sponsors van verschillende terreurbewegingen, met name in het Midden-Oosten. Teheran roept regelmatig op tot ’de vernietiging van de zionistische staat’. Het was voormalig president Donald Trump die een streep zette door het vorige atoomakkoord dat in de tijd van president Barack Obama werd gesloten.