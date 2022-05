Druk op Schiphol, maar chaos valt mee: ’Komen we extra vroeg, is de incheckbalie nog dicht’

Donderdagochtend leek het opnieuw een rampdag te worden op de zo beschimpte luchthaven Schiphol. Al om een uur of vijf in de ochtend stonden reizigers in de rij tot aan buiten het vliegveld, met een geschatte wachttijd van zo’n drie uur. Eén reiziger vertelt bovendien over onenigheid achter de douane, als propvolle VIP-lounges besluiten om alleen nog businessclass-passagiers door te laten. „En dat geeft gedoe!”

’Nog nooit meegemaakt’

Een paar uur later is het nog steeds druk op Schiphol. Een oudere mevrouw die naar Fuerteventura gaat, maakt met open mond een foto van de slingerende rij door en buiten het vliegveld: „Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

Zelfs voor de VIP-lounge (links) staan rijen. Ⓒ De Telegraaf

Maar de mensenmassa loopt aardig door en de wachttijd daalt geleidelijk naar zo’n 45 minuten. KLM-medewerkers noemen het ’een gewone, drukke dag’. De rode lijntjes die zijn gespannen om de reizigers in goede banen te leiden, worden weer weggehaald. En de tent die buiten staat om wachtende mensen droog te houden, is na het middaguur niet meer nodig.

Incheckbalies nog dicht

De meest gehoorde irritatie van reizigers is onduidelijke communicatie van de luchthaven en de luchtvaartmaatschappijen. In vertrekhal 3 staat de Britse David Dwyer om zich heen te kijken. Hij heeft maar een korte vlucht voor de boeg, naar Birmingham. „Maar ik kreeg een e-mail van easyJet met de mededeling dat ik hier vijf uur van tevoren moest zijn. Komen we hier aan, zijn de incheckbalies nog dicht!”

Zo kan er een streep door zijn laatste dag vakantie in Amsterdam. „Het is allemaal wel twijfelachtig geregeld, moet ik zeggen.”

Een andere easyJet-klant op weg naar Rhodos staat in dezelfde rij, die dus niet beweegt omdat er nog geen medewerkers aanwezig zijn. De Brabander ziet er de humor wel van in: „Ach, ik heb vakantie, dus dat extra uurtje wachten neem ik voor lief. Bovendien: ik heb meer tijd dan geld.”

Twee uur van tevoren

Ook veel passagiers die werd geadviseerd om gewoon twee uur van tevoren te komen (of geen medewerkers aan de lijn konden krijgen), zijn tóch ruim op tijd. Drie Groningse dochters en hun moeder Willy (83) bijvoorbeeld, die naar Kos gaan en vroeg zijn opgestaan voor hun vlucht om 15 uur. „We wisten niet hoe lang de rijen zouden zijn, dus we hebben maar vier uur voor het wachten uitgetrokken. Mijn moeder loopt met een rollator, dus ze is niet zo snel meer”, zegt dochter Eveline.

Het is de eerste moederdochterreis sinds corona en daarom hebben ze er extra veel zin in. Willy: „Lekker in de zon liggen, ik kan niet wachten.” Ze gaan zeven dagen op stap. Dochter Johanna grapt: „Maar als ik een mooie man tegenkom, blijf ik misschien wel veel langer!”