Drukte op Schiphol door Hemelvaart neemt af: reizigers schatten wachttijd op driekwartier

Bij hal 2 staan de rijen tot buiten. De reizigers proberen hun toevlucht te vinden in de VIP-lounges achter de security, maar die zitten propvol. Ze laten alleen businessclass mensen toe. Mensen die lounge-toegang hebben of een priority pass hebben gekocht, worden geweigerd. ,,En dat geeft gedoe!”, vertelt een reiziger aan de Telegraaf.

Een vrouw spreekt van een "Efteling-gevoel". De ingang van vertrekhal 1 is dicht, in plaats daarvan moet iedereen bij de tweede hal naar binnen. Daarna leidt de rij voor mensen met een Europese bestemming over vele honderden meters terug tot vertrekhal 1 en tot nog een flink stuk daarbuiten in tenten. Vervolgens weer binnen moeten de reizigers een trap op en duurt het nog zo’n 10 minuten voordat zij de security hebben bereikt, waar hun handbagage wordt gecontroleerd.

De rij voor intercontinentale vluchten staat achter de incheckbalies en lijkt ook lang, maar reizigers zeggen dat het ongeveer 10 minuten duurt om die door te komen. Bij de incheckbalies zelf is het niet overdreven vol. Het zuchten en de verbazing beginnen veelal als de rij voor de security in zicht komt.

Niet veel anders

KLM-medewerksters noemen de situatie op de luchthaven niet veel anders dan andere dagen, al was volgens een van hen het drukste moment van de donderdagochtend al rond 05.00 uur. "Toen stond de rij tot aan de snelweg." Ook zegt zij al een paar keer uitgescholden te zijn.

Woensdag was er overleg tussen Schiphol en de vakbonden over het oplossen van de werkdruk. Vakbond FNV kondigde eerder aan met acties te komen als er voor 1 juni geen akkoord tussen de luchthaven en de bonden is. Schiphol-topman Dick Benschop was woensdag niet persoonlijk aanwezig bij de gesprekken. Door het personeelstekort op de luchthaven bij beveiligers en bagage-afhandelaars worden net zoals de afgelopen tijd weer lange rijen met wachtende passagiers verwacht.

Gesprekken

Schiphol liet na afloop van de gesprekken met de bonden weten dat die constructief zijn verlopen en dat er een gezamenlijk doel is om voor 1 juni tot een akkoord te komen. Maandag is er weer overleg gepland.

Al sinds het begin van de meivakantie is het druk op de luchthaven. Tijdens het eerste weekend van de meivakantie, op zaterdag 23 april, ontstond chaos door een wilde staking bij de bagage-afhandelaars. Intussen is er ook een groot tekort aan beveiligers, waardoor mensen de afgelopen tijd soms urenlang in de rij hebben moeten staan en daardoor soms zelfs hun vlucht misten.

Ondanks de lange wachttijden op Schiphol, is niet iedereen ontevreden. Volgens Laura Schuit valt het namelijk allemaal wel mee, en lopen de rijen redelijk door.