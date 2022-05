Schiphol wacht drukke donderdag door Hemelvaart

Woensdag was er overleg tussen Schiphol en de vakbonden over het oplossen van de werkdruk. Vakbond FNV kondigde eerder aan met acties te komen als er voor 1 juni geen akkoord tussen de luchthaven en de bonden is. Schiphol-topman Dick Benschop was woensdag niet persoonlijk aanwezig bij de gesprekken.

Gesprekken

Schiphol liet na afloop van de gesprekken met de bonden weten dat die constructief zijn verlopen en dat er een gezamenlijk doel is om voor 1 juni tot een akkoord te komen. Maandag is er weer overleg gepland.

Al sinds het begin van de meivakantie is het druk op de luchthaven. Toen ontstond op zaterdag 23 april, het eerste meivakantieweekend, chaos door een wilde staking bij bagage-afhandelaars. Intussen is er ook een groot tekort aan beveiligers, waardoor mensen de afgelopen dagen soms urenlang in de rij hebben moeten staan en hun vlucht misten.