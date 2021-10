Extra miljarden nodig voor onze wegen: ’Belgische toestanden voorkomen’

Dat komt naar voren uit externe onderzoeken die zijn ingesteld door het ministerie en met de Tweede Kamer worden gedeeld.

De afgelopen jaren is vast komen te staan dat de beschikbaarheid van de weg, vaarwegen, water en spoor onder druk staat. Het wordt steeds intensiever gebruikt waardoor de infrastructuur sneller veroudert. Het ministerie zag eerder al dat minstens 1 miljard euro extra per jaar nodig is om om de nationale infrastructuur op peil te houden.

Maar daar komen nu nog extra investeringen bij. Zo moet er veel meer geld naar cyberveiligheid, duurzaamheid, ’klimaatrobuust uitvoeren’ van wegen. Ook dient veel meer achterstallig onderhoud -vooral aan wegen, bruggen, sluizen en tunnels- te worden opgelost.

„Onze verouderde infrastructuur is toe aan groot onderhoud en vervanging. Met een groeiende bevolking en toenemende mobiliteit is het ook belangrijk dat we ons netwerk verder uitbreiden”, zegt Visser. Er is daarvoor veel meer asfalt nodig. „Zodat nieuwe woonwijken straks goed bereikbaar zijn en we bestaande fileknelpunten kunnen oplossen. Het bedrag wat hier jaarlijks voor nodig is loopt op en ondertussen zien we steeds meer storingen en vertragingen ontstaan door veroudering en achterstallig onderhoud.”

Visser hoopt van de Tweede Kamer extra budget te krijgen, moeten anders ’pijnlijke keuzes’ gemaakt worden. Visser: „Dat heeft echt gevolgen voor de bereikbaarheid in ons land. Het is een afweging tussen extra investeren, meer storingen en gebreken accepteren of stoppen met de aanleg van nieuwe infrastructuur.”