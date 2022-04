Serval al dagen vermist in Hilversum: ’Probeer ’m niet zelf te vangen’

Op zich is de serval niet levensgevaarlijk, maar in het nauw gedreven kan het dier wellicht toch lelijk uithalen. Wie de serval ziet, wordt gevraagd de dierenambulance in te schakelen of de politie te bellen en niet zelf te proberen het beest te pakken. Jaarlijks ontsnappen in Nederland wel vaker van dergelijke katachtigen. Ze worden met een vangstok meestal door de dierenambulance weer gepakt.

Inmiddels is de Hilversumse serval, die uit Afrika afkomstig is maar in Nederland nog legaal als huisdier mag worden gehouden, al bijna een week zoek. Deskundige Peter de Haan van stichting AAP vertelt: „Servals kunnen niet tegen kou, dus met deze weersomstandigheden zal het dier een warm plekje hebben opgezocht in een schuur of onder een afdak. Omdat deze serval niet heeft geleerd om zelf te jagen, bestaat de kans dat hij zich aan een kip of konijn in een tuin vergrijpt.”

Op 29 maart heeft de eigenaar van een serval aan de Geuzenweg in Hilversum gemeld dat het dier ontsnapt is.

Ook in buurtapps wordt opgeroepen naar het dier uit te kijken. Naar verluidt is het niet de eerste keer dat de serval de benen heeft genomen. In de buurt van de Geuzenweg weten bewoners dat de kat eerder al eens aan de andere kant van Hilversum is opgedoken.